Рязанцам пообещали настоящий ливень с грозой
Точное место прихода такого благолепия – пока неизвестно
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В ночь на понедельник, 10 июня, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Синоптики предупреждают, что в понедельник в области местами пройдет гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Вместе с молниями, придет и кратковременный ливневый дождь.
Однако других перемен метеорологи пока не обещают – по предварительному прогнозу во вторник и среду снова будет +30ºС и выше, ночами +13…+18ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU