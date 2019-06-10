Рязанцам пообещали настоящий ливень с грозой

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-10T09:54:49+03:00

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В ночь на понедельник, 10 июня, Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики предупреждают, что в понедельник в области местами пройдет гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Вместе с молниями, придет и кратковременный ливневый дождь.

Однако других перемен метеорологи пока не обещают – по предварительному прогнозу во вторник и среду снова будет +30ºС и выше, ночами +13…+18ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU