В Рязани на проезде Шабулина поврежден огнем автомобиль

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-09T17:58:02+03:00

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9 июня около 11:10 в Instagram появилось фото горящего автомобиля марки «Ауди». Подпись к фото свидетельствовала, что происшествие случилось в Рязани на проезде Шабулина – между поселками Приокский и Ворошиловка.

Очевидцы, проезжавшиие ранее через это место, свидетельствуют в социальных интернет-сетях, что полыхала какая-то жидкость, вытекавшая из-под автомобиля. Возможно, делают они предположения, электрическая искра попала на вылившееся топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU