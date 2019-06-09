В Рязани на проезде Шабулина поврежден огнем автомобиль
Очевидцы рассказывают, что полыхала вытекающая из-под днища автомобиля жидкость
На фото из Instagram: горящая автомашина
Изменить размер текста:
9 июня около 11:10 в Instagram появилось фото горящего автомобиля марки «Ауди». Подпись к фото свидетельствовала, что происшествие случилось в Рязани на проезде Шабулина – между поселками Приокский и Ворошиловка.
Очевидцы, проезжавшиие ранее через это место, свидетельствуют в социальных интернет-сетях, что полыхала какая-то жидкость, вытекавшая из-под автомобиля. Возможно, делают они предположения, электрическая искра попала на вылившееся топливо.
ИСТОЧНИК KP.RU