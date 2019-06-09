2019-06-09T17:58:02+03:00
Происшествия

В Рязани на проезде Шабулина поврежден огнем автомобиль

Очевидцы рассказывают, что полыхала вытекающая из-под днища автомобиля жидкость
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
На фото из Instagram: горящая автомашинаНа фото из Instagram: горящая автомашина
Изменить размер текста:

9 июня около 11:10 в Instagram появилось фото горящего автомобиля марки «Ауди». Подпись к фото свидетельствовала, что происшествие случилось в Рязани на проезде Шабулина – между поселками Приокский и Ворошиловка.

Очевидцы, проезжавшиие ранее через это место, свидетельствуют в социальных интернет-сетях, что полыхала какая-то жидкость, вытекавшая из-под автомобиля. Возможно, делают они предположения, электрическая искра попала на вылившееся топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До конца воскресенья в Рязани возможна гроза с ливнем
В Рязани проверили пляжи на Ореховом озере и солотчинской Старице
В Спасском районе погиб пенсионер, которого не успели довезти до больницы
МЧС предупредило рязанцев о жаре и опасности лесных пожаров
В рязанском ЦПКиО детей развлекали добровольцы
Заторы на автомагистрали под Рязанью вызваны ремонтными работами
Рязанцев в День России будут развлекать «Иванушки интернешнл»
На окраине Рязани залатают участок дороги
В Рязани пройдет забег в медицинских халатах
Больше половины осужденных рязанской колонии работает на производстве
И.о. главы администрации Рязани в субботу проинспектировала Октябрьский округ
В Рязани обнаружен подпольный игровой зал
Стало известно из-за чего в Скопине погиб 14-летний подросток
В Рязанской области на трассе М5 «Урал» образовались три большие автомобильные пробки
В Скопине обнаружен труп подростка
Рязанскому театру на Соборной решено вернуть прежнее название — ТЮЗ
Рязань намерена войти в пятерку инновационных центров, открывающихся уже в этом году
Чтобы избавиться от пробок, в центре Рязани нанесут «вафельную» разметку
Новость о крокодиле в рязанской реке оказалась недостоверной
Еще на 16 улицах Рязани в понедельник отключат горячую воду