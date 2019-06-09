2019-06-09T16:52:00+03:00
Общество

До конца воскресенья в Рязани возможна гроза с ливнем

Управление МЧС предупредило об угрозе усиления ветра и сильного дождя
Сергей ЮРЧЕНКО
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Сильный летний дождь в РязаниСильный летний дождь в РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ
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9 июня в 14:30 на интернет-сайте управления МЧС по Рязанской области появилось новое метеопредупреждение.

«В ближайшее на территории Рязанской области ожидаются местами грозы, кратковременные ливневые дожди, усиление ветра порывами до 15 м/с. Явления сохранятся до конца суток 9 июня», – указано в опубликованном тексте.

Во избежание несчастных случаев рязанцам не рекомендуют стоять под деревьями и рекламными конструкциями, а также линиями электропередач, как и всегда при сильном ветре и дожде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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