До конца воскресенья в Рязани возможна гроза с ливнем
Управление МЧС предупредило об угрозе усиления ветра и сильного дождя
Сильный летний дождь в РязаниФото: Владимир ФРОЛОВ
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9 июня в 14:30 на интернет-сайте управления МЧС по Рязанской области появилось новое метеопредупреждение.
«В ближайшее на территории Рязанской области ожидаются местами грозы, кратковременные ливневые дожди, усиление ветра порывами до 15 м/с. Явления сохранятся до конца суток 9 июня», – указано в опубликованном тексте.
Во избежание несчастных случаев рязанцам не рекомендуют стоять под деревьями и рекламными конструкциями, а также линиями электропередач, как и всегда при сильном ветре и дожде.
ИСТОЧНИК KP.RU