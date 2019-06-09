2019-06-09T12:36:38+03:00
Общество

В рязанском ЦПКиО детей развлекали добровольцы

Праздник для учащихся коррекционных школ был организован без использования бюджетных средств
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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В субботу, 8 июня, в Центральном парке культуры и отдыха Рязани прошел благотворительный праздник в рамках акции «Добровольцы – детям». Развлекательная программа была подготовлена силами волонтерских организаций области, без использования каких-либо бюджетных средств.

Гостями праздника стали учащиеся коорекционных школ №10 и №23. Познакомиться с волонтерской деятельностью и принять участие в акции также мог любой желающий.

На празднике детей бесплатно фотогрфировали, были организованы спортивные соревнования, небольшой концерт и благотворительная ярмарка. Средства, собранные на ней, направят на покупку слуховой техники для слабослышащих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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