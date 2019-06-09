В рязанском ЦПКиО детей развлекали добровольцы
В субботу, 8 июня, в Центральном парке культуры и отдыха Рязани прошел благотворительный праздник в рамках акции «Добровольцы – детям». Развлекательная программа была подготовлена силами волонтерских организаций области, без использования каких-либо бюджетных средств.
Гостями праздника стали учащиеся коорекционных школ №10 и №23. Познакомиться с волонтерской деятельностью и принять участие в акции также мог любой желающий.
На празднике детей бесплатно фотогрфировали, были организованы спортивные соревнования, небольшой концерт и благотворительная ярмарка. Средства, собранные на ней, направят на покупку слуховой техники для слабослышащих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU