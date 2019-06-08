Под Рязанью залатают участок дороги
Жители Соколовки пришли с просьбой на прием к руководителю городской администрации
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7 июня и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина провела личный прием граждан. К ней обратились жители поселка Соколовка, проживающие на улице 1-я Прудная. Они просили отремонтировать дорожное покрытие в пригородном поселке,где, кстати, располагается администрация Рязанского района.
Елена Сорокина поручила отремонтировать участок дороги от улицы Связи до 1-й Прудной. Его включили в план мероприятий по заделке выбоин в асфальтобетонном покрытии на нынешний год. При этом все работы должны закончить до 1 сентября - констатировала пресс-служба горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU