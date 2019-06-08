В Рязани пройдет забег в медицинских халатах
Легкоатлетический забег, посвященный Дню медицинского работника, состоится 19 июня в Рязани. Старт будет дан на территории областной клинической больницы по адресу: ул. Интернациональная, д. 3а.К участию приглашаются все желающие, имеющие допуск врача. Непременное условие: участник должен иметь костюм либо атрибут, соответствующий профессиональному празднику.
Самого юного и самого опытного участников наградят специальными призами. Кроме того, награды предусмотрены за самый оригинальный костюм, самый многочисленный коллектив и корпоративный имидж.
«Рязанские ведомости» уточняют, что заявки можно подавать до 18 июня по электронной почте: edelveys-r@yandex.ru или по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.
ИСТОЧНИК KP.RU