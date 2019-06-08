Больше половины осужденных рязанской колонии работает на производстве

СЕГОДНЯ 17:28 2019-06-08T17:30:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше половины заключенных второй рязанской колонии трудится на производстве. Заказы получают самые разные: от детских площадок до сельхозоборудования. И в последнее время объем выпускаемой продукции увеличился. Так рассказывает журналист ГТРК «Ока» о жизни тех, кто попал за решетку.

Несколько десятков видов различных изделий — от ткани и кожи до деревянных и железобетонных конструкций. Производство здесь многопрофильное. В Белоруссию и Казахстан поставляют плуги, косилки, бороны. Но больше заказов муниципальных - для школ, детских садов, парков и скверов. Например, сейчас изготавливают 6-метровую спортивную конструкцию для стадиона «Динамо».

В прошлом году детский сад под руководством Надежды Адаковой стал одним из первых, кто заключил договор с ИК-2, и где установили спортивную площадку.

- На приобретение и установку площадки ушло порядка 100 тысяч рублей, другие исполнители предлагали эти же услуги за большую сумму, - подчеркнула заведующая детсадом.

Плюсы от такого сотрудничества есть и для осужденных. Но зарплата, конечно, зависит от заказов. Главное, что многие получают здесь профессию, которая пригодится по другую сторону колючей проволоки.

ИСТОЧНИК KP.RU