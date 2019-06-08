И.о. главы администрации Рязани в субботу проинспектировала Октябрьский округ

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-08T16:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 8 июня, и.о.главы горадминистрации Рязани Елена Сорокина вместе с профильным заместителем Владимиром Бурмистровым, руководителями структурных подразделений, муниципальных предприятий и районных префектур посетила ряд территорий областного центра. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Объектами внимания руководителя администрации стали вопросы уборки дворов, содержание контейнерных площадок. Инспектирующие осмотрели двор на улице Зубковой между домами 16 к.1 и 16 к.3 — здесь ведутся работы по благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Елена Сорокина обратила внимание на то, что реализация проекта здесь стала возможной благодаря ответственному отношению к своему двору местных жителей.

Далее и.о. главы градминистрации вместе с начальником управления транспорта Андреем Михно и начальником управления благоустройства Вячеславом Несиным проверила ход работ по благоустройству остановки и разворотного круга на Новоселов,60.Также, Елена Сорокина посетила улицы Тимакова и Новоселов, в связи с постоянными жалобами жителей на несанкционированную торговлю. Префекту Октябрьского района Александру Селиванову было поручено усилить контроль над участками, где многочисленный мусор остается на тротуаре.

ИСТОЧНИК KP.RU