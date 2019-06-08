В Рязани обнаружен подпольный игровой зал

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-08T15:01:20+03:00

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Московским МСО Рязани СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Весной этого года 37-летний рязанец проводил азартные игры с использованием десяти игровых автоматов. Подпольный зал располагался в нежилом помещении на проезде Речников. В ограниченный круг клиентов заведения входили знакомые подозреваемого, которые пропускались в зал конспиративно. Доход рязанца прекратился, когда его незаконную деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и суммы полученного дохода. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU