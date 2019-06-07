Еще на 16 улицах Рязани в понедельник отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 19:48 2019-06-07T19:52:37+03:00

В областном центре продолжаются профилактические работы на системах теплоснабжения [адреса]

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В связи с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения в Рязани на 16 улицах в понедельник отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10 по 23 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Бронная, д. 13 д. 13 корп. 1, д. 20а (д/сад №76), д. 20 корп. 1, д. 7;

- ул. Дачная, д. 12 корп. 1;

- ул. Культуры, д. 8, д. 8а;

- ул. Магистральная, д. 2 корп. 1;

- ул. Карла Маркса, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3 (д/сад №104), д. 4а (школа №46);

- ул. Медицинская, д. 9;

- ул. Молодежная, д. 11 корп. 1, д. 21/1, д. 21/2;

- ул. Молодцова, д. 4;

- ул. Новикова-Прибоя, д. 20, д. 20 корп. 1 (д/сад №93);

- ул. Октябрьская, д. 17, д. 31 корп. 2, д. 33, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 37 корп. 3, д. 37а, д. 8 корп. 1 (д/сад №13);

- ул. Пирогова, д. 11 (школа №45);

- ул. Станкозаводская, д. 2 корп. 2 (д/сад №83);

- ул. Энгельса, д. 22, д. 4 корп. 1 (д/сад №89).

С 10 по 21 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

- ул. Гайдара, д. 1, д. 11, д. 13, д. 3, д. 7, д. 9;

- ул. Курортный проезд, д. 10;

- ул. Октябрьский городок, д. 32, д. 7, д. 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU