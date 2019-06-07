2019-06-07T17:57:17+03:00
Общество

Две рязанки вышли в полуфинал платного конкурса красоты среди бабушек

Голосовать за претенденток может любой желающий, но ему придется раскошелиться
Мария БЛИНОВА
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Наталья Михалина. Фото: beautyofearth.infoНаталья Михалина. Фото: beautyofearth.info
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На просторах интернета продолжается Международный конкурс «Краса Земли» – вечером 6 июня завершился очередной четвертьфинал. По информации организаторов, это первый отечественный онлайн-конкурс красоты, в котором могут участвовать молодые бабушки из разных стран мира. Обязательное требование к претенденткам – наличие не менее одного внука.

Под занавес голосования за выход из четвертьфинала в списке остались шесть конкурсанток – 5 россиянок и одна жительница Германии. Причем среди россиянок сразу две жительницы Рязанской области.

Это 45-летняя Наталья Михалина – бухгалтер санатория в Кирицах, и 41-летняя Нина Никишина, работающая педагогом в Центре дополнительного образования Сасова. Обе в итоге вышли в полуфинал.

Интересная особенность конкурса – он платный... Не для участниц, а для тех, кто хочет проголосовать за понравившуюся конкурсантку: 1 голос обойдется в 50 рублей, пять в 225 целковых, а 10 голосов в 400 рублей.

Так что оптом дешевле. Но даже этот ход организаторов толпы желающих голосовать не обеспечил – итоги дают в процентах, однако по факту, что было видно в период голосования, клик делают лишь единицы людей.

Нина Никишина. Фото: beautyofearth.info

Нина Никишина. Фото: beautyofearth.info

ИСТОЧНИК KP.RU

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