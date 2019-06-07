2019-06-07T17:13:32+03:00
Общество

Для учеников «Роснефть-класса» нефтяники организовали двухдневный практикум

Благодаря Рязанской НПК потенциальные нефтехимики увидят место будущей работы
Роман КАРПОВ
Поделиться:
Фото: РНПК.Фото: РНПК.
Изменить размер текста:

Рязанская РНПК организовала для учащихся «Роснефть-класса» двухдневный практикум. 15 учеников посетят технологические объекты и лабораторию завода, где своими глазами увидят возможное место будущей работы, оценят масштабы производства , узнают из чего состоит технологическая установка, какие процессы в ней происходят, какую продукцию она производит.

Летний практикум организован с целью придать образованию школьников практико-ориентированное направление, с тем чтобы ребята по окончанию 11 класса легче могли самоопределиться с выбором профессии.

«Роснефть-класс» - это уникальный проект корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие», позволяющий предприятиям компании «Роснефть» растить кадры со школьной скамьи. Выпускники «Роснефть-класса» получат преимущества при поступлении в ведущие вузы страны, в том числе Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина, а также в Рязанский радиотехнический университет на кафедру «Химическая технология органических веществ». Получив высшее образование, выпускники «Роснефть-класса» смогут трудоустроиться в любое из дочерних обществ «Роснефти».

В настоящее время проводится очередной набор учащихся в новый 10 «Роснефть-класс», уже начат прием документов в школе №43. Телефон для справок: 21-13-83, 44-88-40.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Понедельник по-рязански: молодые люди пьяными катались на машине, сломали шлагбаум и угрожали убийством
Две рязанки вышли в полуфинал платного конкурса красоты среди бабушек
В Рязанской области покажут лучших гончих собак России
В Рязанской области на дороге к Новомичуринску столкнулись «Ока» и Nissan
На рязанской дороге 80-летний водитель не справился с управлением
В городе Новомичуринске на несколько дней отключат газ
«Мармакс» объявил о старте продаж квартир с каминами на панорамном этаже
Еще один из районов Рязанской области массово отключат от газа
В Рязани состоится второй этап чемпионата России по ралли-кроссу
Практически весь Скопинский район отключат от газа
В Рязанской области планируют восстановить и модернизировать мясокомбинат
Аномальная жара не собирается покидать Рязанскую область
Вечером в День России в Рязани откроют светомузыкальный фонтан
Восемь улиц Рязани в понедельник останутся без электричества
День России в Рязани: рэпер Luxor, Дед Мороз, «Крылатая пехота» и «Батутный фристайл»
Рязанский участковый спас сельчанина от верной смерти
Экс-директор автоколонны №1310 стал начальником управления транспорта Рязани
Дмитрий Филиппов вступил в должность заместителя председателя рязанского правительства
Рязанец победил на первенстве Европы по гирям