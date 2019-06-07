Для учеников «Роснефть-класса» нефтяники организовали двухдневный практикум

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-07T17:13:32+03:00

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Рязанская РНПК организовала для учащихся «Роснефть-класса» двухдневный практикум. 15 учеников посетят технологические объекты и лабораторию завода, где своими глазами увидят возможное место будущей работы, оценят масштабы производства , узнают из чего состоит технологическая установка, какие процессы в ней происходят, какую продукцию она производит.

Летний практикум организован с целью придать образованию школьников практико-ориентированное направление, с тем чтобы ребята по окончанию 11 класса легче могли самоопределиться с выбором профессии.

«Роснефть-класс» - это уникальный проект корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие», позволяющий предприятиям компании «Роснефть» растить кадры со школьной скамьи. Выпускники «Роснефть-класса» получат преимущества при поступлении в ведущие вузы страны, в том числе Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина, а также в Рязанский радиотехнический университет на кафедру «Химическая технология органических веществ». Получив высшее образование, выпускники «Роснефть-класса» смогут трудоустроиться в любое из дочерних обществ «Роснефти».

В настоящее время проводится очередной набор учащихся в новый 10 «Роснефть-класс», уже начат прием документов в школе №43. Телефон для справок: 21-13-83, 44-88-40.

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ИСТОЧНИК KP.RU