В Рязанской области покажут лучших гончих собак России
В Рязанской области состоится Всероссийская выставка гончих собак, которая пройдет на берегу реки Хупта в Ряжском районе (между деревней Киселевка и селом Шереметьево).
На выставке эксперты оценят следующие породы:
- русские гончие;
- русские пегие гончие;
- эстонские гончие;
- бигли и другие.
Пройдет мероприятие 8 и 9 июня. Начало в 10:00.
СПРАВКА «КП»
Что отличает гончих собак:
- свободно висящие уши различной длины;
- прямая переносица;
- черная мочка;
- губы, плотно примыкающие к челюсти (есть исключения);
- крупный череп с закруглением в месте соединения с шеей;
- ровная спина;
- объемная грудь;
- сильные, мускулистые лапы;
- чаще ровная, короткая шерсть.
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ИСТОЧНИК KP.RU