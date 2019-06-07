2019-06-07T16:40:29+03:00
Досуг

В Рязанской области покажут лучших гончих собак России

Всероссийская выставка пройдет на берегу реки Хупта
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В Рязанской области состоится Всероссийская выставка гончих собак, которая пройдет на берегу реки Хупта в Ряжском районе (между деревней Киселевка и селом Шереметьево).

На выставке эксперты оценят следующие породы:

- русские гончие;

- русские пегие гончие;

- эстонские гончие;

- бигли и другие.

Пройдет мероприятие 8 и 9 июня. Начало в 10:00.

СПРАВКА «КП»

Что отличает гончих собак:

- свободно висящие уши различной длины;

- прямая переносица;

- черная мочка;

- губы, плотно примыкающие к челюсти (есть исключения);

- крупный череп с закруглением в месте соединения с шеей;

- ровная спина;

- объемная грудь;

- сильные, мускулистые лапы;

- чаще ровная, короткая шерсть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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