В Рязанской области на дороге к Новомичуринску столкнулись «Ока» и Nissan

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-07T16:37:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 7 июня, в четвертом часу вечера на дороге, ведущей в Новомичуринск от трассы Рязань – Скопин, произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Ока» и Nissan.

Издательство «Пресса», ссылаясь на очевидцев, пишет, что «Ока» выезжала со второстепенной дороги и не пропустила иномарку. От удара у отечественной малолитражки буквально вырвало двигатель. К счастью, серьезных травм никто не получил. Место аварии водители автомобилей покинули самостоятельно.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU