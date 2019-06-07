2019-06-07T16:37:58+03:00
Происшествия

В Рязанской области на дороге к Новомичуринску столкнулись «Ока» и Nissan

От удара у отечественной малолитражки буквально вырвало двигатель
Поделиться:
Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

В пятницу, 7 июня, в четвертом часу вечера на дороге, ведущей в Новомичуринск от трассы РязаньСкопин, произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Ока» и Nissan.

Издательство «Пресса», ссылаясь на очевидцев, пишет, что «Ока» выезжала со второстепенной дороги и не пропустила иномарку. От удара у отечественной малолитражки буквально вырвало двигатель. К счастью, серьезных травм никто не получил. Место аварии водители автомобилей покинули самостоятельно.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области покажут лучших гончих собак России
На рязанской дороге 80-летний водитель не справился с управлением
В городе Новомичуринске на несколько дней отключат газ
«Мармакс» объявил о старте продаж квартир с каминами на панорамном этаже
Еще один из районов Рязанской области массово отключат от газа
В Рязани состоится второй этап чемпионата России по ралли-кроссу
Практически весь Скопинский район отключат от газа
В Рязанской области планируют восстановить и модернизировать мясокомбинат
Аномальная жара не собирается покидать Рязанскую область
Вечером в День России в Рязани откроют светомузыкальный фонтан
Восемь улиц Рязани в понедельник останутся без электричества
День России в Рязани: рэпер Luxor, Дед Мороз, «Крылатая пехота» и «Батутный фристайл»
Рязанский участковый спас сельчанина от верной смерти
Экс-директор автоколонны №1310 стал начальником управления транспорта Рязани
Дмитрий Филиппов вступил в должность заместителя председателя рязанского правительства
Рязанец победил на первенстве Европы по гирям