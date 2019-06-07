В Рязанской области на дороге к Новомичуринску столкнулись «Ока» и Nissan
От удара у отечественной малолитражки буквально вырвало двигатель
Фото: издательство "Пресса".
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В пятницу, 7 июня, в четвертом часу вечера на дороге, ведущей в Новомичуринск от трассы Рязань – Скопин, произошло серьезное ДТП с участием автомобилей «Ока» и Nissan.
Издательство «Пресса», ссылаясь на очевидцев, пишет, что «Ока» выезжала со второстепенной дороги и не пропустила иномарку. От удара у отечественной малолитражки буквально вырвало двигатель. К счастью, серьезных травм никто не получил. Место аварии водители автомобилей покинули самостоятельно.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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