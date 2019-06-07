В городе Новомичуринске на несколько дней отключат газ
На газопроводе пройдут ремонтные работы
Несколько дней жители города энергетиков будут готовить пищу на электроплитах.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В связи с работами на газопроводе в Новомичуринске несколько дней не будет газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
По данным газовщиков, с 9 июля 08:00 до 12 июля 21:00 газа не будет на следующих улицах города:
- микрорайон «Д»;
- ул. Комсомольская;
- проспект Смирягина;
- проспект Энергетиков;
- ул. Волкова;
- ул. Строителей;
- микрорайон «Е» («Поле чудес»).
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ИСТОЧНИК KP.RU