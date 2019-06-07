В городе Новомичуринске на несколько дней отключат газ

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-07T15:04:47+03:00

Несколько дней жители города энергетиков будут готовить пищу на электроплитах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В связи с работами на газопроводе в Новомичуринске несколько дней не будет газа, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

По данным газовщиков, с 9 июля 08:00 до 12 июля 21:00 газа не будет на следующих улицах города:

- микрорайон «Д»;

- ул. Комсомольская;

- проспект Смирягина;

- проспект Энергетиков;

- ул. Волкова;

- ул. Строителей;

- микрорайон «Е» («Поле чудес»).

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ИСТОЧНИК KP.RU