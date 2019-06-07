Еще один из районов Рязанской области массово отключат от газа

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-07T14:32:04+03:00

В Милославском районе будут устранять дефекты на газопроводе

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Из-за работ по устранению дефектов трубы газопровода в Милославском районе на несколько дней отключат подачу газа, сообщает пресс-служба «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 11 июня 12:00 до 21 июня 10:00, с 5 по 13 июля, а также со 2 по 10 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:

р.п. Милославское, с. Архангельское, п. Арцыбашевские Шахты-3, с. Богородицкое, с. Большое Подовечье, с. Борщевое, д. Борщевка, с. Воейково, п. Горняк, д. Гремячка, д. Гулынки, д. Данилово, с. Дегтярка, п. Зеленый, с. Змеевка, д. Казначеевка, с. Кочуры, д. Малое Подовечье, п. Молодежный, с. Мураевня, д. Николаевка, с. Ново-Александрово, с. Озерки, с. Покрово-Гагарино, с. Потапово, п. Пролетарский, д. Свистовка, д. Селезневка, пос. совхоза Большевик, д. Софиевка, с. Спасское, д. Толстые, с. Топилы, п. Центральный, с. Чернава, п. Южный, д. Подноволоки, д. Роговое, п/ст.Топилы.

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ИСТОЧНИК KP.RU