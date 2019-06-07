В Рязани состоится второй этап чемпионата России по ралли-кроссу

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-07T15:01:11+03:00

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8-9 июня на трассе автоспортивного комплекса «Атрон» пройдет второй этап чемпионата России по ралли-кроссу. Медали будут разыгрываться в пяти гоночных классах, в том числе среди юниоров (девушки и парни до 18 лет).

В этом году организаторы вновь задействовали в конфигурации трассы трамплин, поэтому зрелищность соревнований возрастет.

В субботу, 8 июня, с 11.15 до 18.00 пройдут три серии квалификационных заездов с общим стартом.

В воскресенье, 9 июня, в 14.00 (согласно регламенту) начнется четвертая серия квалификации. В 15.00 стартуют финальные заезды.

Вход свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU