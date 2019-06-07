2019-06-07T14:21:01+03:00
Недвижимость

Практически весь Скопинский район отключат от газа

На газопроводе будут устранять дефекты
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Жителя Скопинского района придется потерпеть несколько дней.Жителя Скопинского района придется потерпеть несколько дней.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Из-за устранения дефектов трубы газопровода в Скопинском районе в три этапа будут отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 11 июня 12:00 по 21 июня 10:00, с 5 по 13 июля, а также со 2 по 10 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:

- Скопин, п. Большак, с. Вердерево, д. Вороновка, с. Вослебово, п/ст Вослебово, с. Вязовенка, д. Гореловка, с. Городецкое, с. Мшанка, д. Гуменки, с. Делехово, д. Деменьшино, с. Дмитриево, с. Ермолово, п. Желтухинский, с. Заболотовское, мкр. Заречный, д. Ивановка, с. Князево, мкр. Коготково, мкр. Комсомольский, д. Конюхово, с. Корневое, с. Костемерово, п. Красный городок, с. Кремлево, д. Кузьминка 2, с. Кушуново, с. Лопатино, д. Московка, п. Московский, с. Моховое, д. Наумово, с. Немерово, д. Новиково, с. Новобараково, с. Новые Кельцы, мкр. Октябрьский, п. Отрада, р.п. Павелец, с. Павелец, ст. Павелец-2, с. Петрушино (Корневское с/п), д. Уланово, р.п. Побединка, с. Победное, с. Поляны, п. Поплевинский, с. Пупки, д. Рановка, с. Рождествено, д. Свинушки, с. Хворощевка, с. Секирино, с. Старые Кельцы, с. Успенское, с. Чулково, с. Шелемишево, д. Шелемишевские Хутора, п. Южный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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