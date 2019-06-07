Аномальная жара не собирается покидать Рязанскую область

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-07T15:20:46+03:00

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Днем в пятницу, 7 июня, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на региональный гидрометцентр, опубликовало нвое метеопредупреждение. Сообщается, что установившаяся аномально жаркая погода продержится, как минимум, до 11 июня. Ранее говорилось, что жаркая погода продержится до 9 июня. В настоящее время среднесуточная температура на 7-8 градусов выше климатической нормы.

В тени столбики термометров поднимутся выше отметки в 30 градусов по Цельсию.

Сотрудники ведомства напоминают, что в жаркую погоду трава и лесная подстилка вспыхивают, как порох. Рязанцев и гостей региона просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и окурки.

ИСТОЧНИК KP.RU