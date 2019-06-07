Вечером в День России в Рязани откроют светомузыкальный фонтан
12 июня в День России на бульваре Победы рядом с Московским шоссе торжественно откроют новый светомузыкальный фонтан. Об этом представителям СМИ рассказали во время брифинга в городской администрации.
Праздничная программа начнется в 20 часов с выступления кавер-группы «Таймерс». Следом в 20.45 состоится запуск фонтана. Церемонию открытия посетит губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Сразу после открытия на сцену поднимутся участники проекта «Голос.Дети», а им на смену приглашенная звезда, имя которой организаторы пока держат в секрете.
Организаторы праздника рассказали, что подобных фонтанов в Рязани еще никогда не было, да и во всей России их не больше семи.
Завершится вечер праздничным фейерверком, который начнется в 22 часа.
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ИСТОЧНИК KP.RU