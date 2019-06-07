Вечером в День России в Рязани откроют светомузыкальный фонтан

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-07T13:49:45+03:00

Так фонтан выглядел во время пробного запуска. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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12 июня в День России на бульваре Победы рядом с Московским шоссе торжественно откроют новый светомузыкальный фонтан. Об этом представителям СМИ рассказали во время брифинга в городской администрации.

Праздничная программа начнется в 20 часов с выступления кавер-группы «Таймерс». Следом в 20.45 состоится запуск фонтана. Церемонию открытия посетит губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Сразу после открытия на сцену поднимутся участники проекта «Голос.Дети», а им на смену приглашенная звезда, имя которой организаторы пока держат в секрете.

Организаторы праздника рассказали, что подобных фонтанов в Рязани еще никогда не было, да и во всей России их не больше семи.

Завершится вечер праздничным фейерверком, который начнется в 22 часа.

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ИСТОЧНИК KP.RU