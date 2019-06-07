2019-06-07T13:26:35+03:00
Недвижимость

Восемь улиц Рязани в понедельник останутся без электричества

Энергетики будут ремонтировать трансформаторную подстанцию
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Света в домах рязанцев не будет несколько часов.Света в домах рязанцев не будет несколько часов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник в Рязани отключат электричество на нескольких улицах, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. По информации властей, причина отключения – работы на трансформаторной подстанции.

10 июня с 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Трехреченская, д. 10, д. 12, д. 14;

- ул. Дачная, д. 17, д. 19, д. 39, д. 41;

- ул. Озерный проезд, дома с 3 по 15, д. 10, д. 46, д. 48, д. 50;

- ул. 5-й Озерный переулок, дома с 1 по 14;

- ул. 4-й Озерный переулок, дома с 1 по 20;

- ул. 3-й Озерный переулок, д. 12, д. 14;

- ул. 2-й Озерный переулок, д. 2, д. 4;

- ул. 1-й Озерный переулок, дома с 3 по 14.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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