Рязанский участковый спас сельчанина от верной смерти

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-07T12:42:30+03:00

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Полицейский нейтрализовал конфликт, в ходе которого нетрезвый мужчина с двумя ножами гонялся за приятелем по улицам села Коноплино Ухоловского района и грозился его убить. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

В полицию обратились жители села Коноплино, сообщившие, что по улицам бегает нетрезвый мужчина с двумя ножами в руках – он преследует 32-летнего односельчанина. На место немедленно выехал участковый уполномоченный и утихомирил буяна.

Выяснилось, что перед этим оба участника инцидента совместно распивали спиртное. В ходе застольной беседы старший из приятелей попросил младшего помочь ему найти постоянную работу. То ответил, что такой любитель горячительных напитков вряд-ли кому-то понадобится. Собутыльник, затаив обиду, ушел. Дома он взял два ножа и, найдя на улице приятеля, начал преследовать его и угрожать убийством. Задержавший его полицейский предотвратил тяжкое преступление.

В отношении горячего и обидчивого сельчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. По нему предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU