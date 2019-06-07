Дмитрий Филиппов вступил в должность заместителя председателя рязанского правительства

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-07T11:51:02+03:00

К исполнению обязанностей он приступил с 7 июня

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что губернатор Рязанской области Николай Любимов отправил в отставку трех своих заместителей: Виталия Артемова, Ларису Крохалеву и Олега Харивского.

Наше издание также назвало фамилии тех, кто сменит увольняемых чиновников. Артемов уступит место министру сельского хозяйства Дмитрию Филиппову, Крохалева – министру социальной защиты Валерию Емцу, Харивский – министру транспорта Евгению Беленецкому.

Первое официальное вступление в должность состоялось в пятницу, 7 июня. С этого дня Дмитрий Филиппов вышел на работу в качестве заместителя председателя правительства Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU