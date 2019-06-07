В райцентре Сапожок у медсестры украли кошелек

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-07T11:10:31+03:00

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Сотрудники МО МВД России «Сараевский» раскрыли кражу кошелька 48-летней медсестры, совершенную из служебного помещения Сапожковской районной больницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обратилась работница больницы, которая сообщила, что ее кошелек, оставленный на столе, пропал. В нем лежали две банковские карты, на которых хранились денежные средства женщины.

Полицейские тщательно опросили пострадавшую и персонал больницы. Посетителей было много, и кто это сделал, установить не удалось. И тут на сотовый телефон пострадавшей стали поступать сообщения о попытках снять наличные с карт в банкоматах в разных частях Сапожка. Оперативники по записям камер видеонаблюдения установили воришку – им оказался 15-летний житель поселка. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищение. Тогда суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы.

Разыскать и задержать подростка не составило труда. У парня нашли и изъяли похищенные банковские карты. Деньги с них он так и не смог снять. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении подростка уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU