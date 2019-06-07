В Рязанской области в поле нашли восемь ржавых артиллерийских снарядов
В четверг, 6 июня, неподалеку от поселка Прибрежный Шиловского района Рязанской области в поле местные жители обнаружили ржавый снаряд. На место незамедлительно выехали сотрудники взрывотехнического подразделения ОМОН регионального управления Росгвардии.
Территория была оцеплена и тщательно обследована. Сотрудники Росгвардии обнаружили и извлекли из земли еще семь артиллерийских снарядов. Находки были датированы 1891 годом.
Все боеприпасы были уничтожены на месте накладным зарядом. Они представляли реальную угрозу для здоровья и жизни населения.
Напомним, что несколькими днями ранее в этом же районе во время земляных работ также был обнаружен 245-мм снаряд вековой давности.
Момент уничтожения опасных находок. Предоставлено Росгвардией.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»