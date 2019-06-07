На Первомайском проспекте в Рязани сбили пожилую женщину
По предварительным данным, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте [фото]
Фото: "Жесть Рязани".
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Поздно вечером 6 июня на Первомайском проспекте сбили пожилую женщину, сообщается в группе «Жесть Рязани». Происшествие произошло недалеко от остановки «улица Вокзальная».
Поданным очевидца, пожилая женщина попала под колеса автомобиля, когда переходила дорогу в неположенном месте. По предварительным данным, пенсионерка жива.
Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU