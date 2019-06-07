2019-06-07T07:21:02+03:00
Общество

Власти Рязани хотят построить в Лесопарке школу на 1100 мест

Пришедшие на публичные слушания жители города высказались против строительства
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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6 июня в областном центре прошли публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план города «Рязань. Внесение изменений в зонирование Лесопарка». На слушаниях рассматривался вопрос о переводе части земель Лесопарка из зоны лесопарков и городских лесов в зону общеобразовательных учреждений для строительства школы на 1100 мест. Всего под строительство планируется отвести 27,6 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя начальника управления образования и молодежной политики Рязани Геннадия Лескина, территория, на которой собираются построить школу, не входит в лесопарковую зону.

— Это будет типовая школа на 1100 мест со спортзалом, стадионом, библиотекой и просторными классами, — заявил чиновник.

Из нескольких десятков человек, пришедших на публичные слушания, никто не проголосовал за строительство школы в зеленой зоне. Результат слушаний в ближайшее время опубликуют в «РВ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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