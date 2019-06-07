Власти Рязани хотят построить в Лесопарке школу на 1100 мест
6 июня в областном центре прошли публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план города «Рязань. Внесение изменений в зонирование Лесопарка». На слушаниях рассматривался вопрос о переводе части земель Лесопарка из зоны лесопарков и городских лесов в зону общеобразовательных учреждений для строительства школы на 1100 мест. Всего под строительство планируется отвести 27,6 тысяч квадратных метров.
По словам заместителя начальника управления образования и молодежной политики Рязани Геннадия Лескина, территория, на которой собираются построить школу, не входит в лесопарковую зону.
— Это будет типовая школа на 1100 мест со спортзалом, стадионом, библиотекой и просторными классами, — заявил чиновник.
Из нескольких десятков человек, пришедших на публичные слушания, никто не проголосовал за строительство школы в зеленой зоне. Результат слушаний в ближайшее время опубликуют в «РВ».
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ИСТОЧНИК KP.RU