Власти Рязани хотят построить в Лесопарке школу на 1100 мест

СЕГОДНЯ 07:21 2019-06-07T07:21:02+03:00

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6 июня в областном центре прошли публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план города «Рязань. Внесение изменений в зонирование Лесопарка». На слушаниях рассматривался вопрос о переводе части земель Лесопарка из зоны лесопарков и городских лесов в зону общеобразовательных учреждений для строительства школы на 1100 мест. Всего под строительство планируется отвести 27,6 тысяч квадратных метров.

По словам заместителя начальника управления образования и молодежной политики Рязани Геннадия Лескина, территория, на которой собираются построить школу, не входит в лесопарковую зону.

— Это будет типовая школа на 1100 мест со спортзалом, стадионом, библиотекой и просторными классами, — заявил чиновник.

Из нескольких десятков человек, пришедших на публичные слушания, никто не проголосовал за строительство школы в зеленой зоне. Результат слушаний в ближайшее время опубликуют в «РВ».

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ИСТОЧНИК KP.RU