2019-06-07T06:29:18+03:00
Общество

Ушел из жизни начальник административного отдела рязанского минфина Виктор Секисов

Коллектив министерства финансов выражает соболезнования родным и близким покойного
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Светлая память о Викторе Секисове сохранится в сердцах его коллег.Светлая память о Викторе Секисове сохранится в сердцах его коллег.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скончался начальник административного отдела административного управления министерства финансов Рязанской области Виктор Секисов.

Коллектив регионального минфина глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Виктора Владимировича и выражает искреннее соболезнование родным, близким, и всем, кто знал его и любил.

«Виктор Секисов отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезнованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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