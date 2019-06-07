Ушел из жизни начальник административного отдела рязанского минфина Виктор Секисов
Скончался начальник административного отдела административного управления министерства финансов Рязанской области Виктор Секисов.
Коллектив регионального минфина глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Виктора Владимировича и выражает искреннее соболезнование родным, близким, и всем, кто знал его и любил.
«Виктор Секисов отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезнованиях.
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