Ушел из жизни начальник административного отдела рязанского минфина Виктор Секисов

СЕГОДНЯ 06:29 2019-06-07T06:29:18+03:00

Светлая память о Викторе Секисове сохранится в сердцах его коллег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Скончался начальник административного отдела административного управления министерства финансов Рязанской области Виктор Секисов.

Коллектив регионального минфина глубоко скорбит по поводу безвременной кончины Виктора Владимировича и выражает искреннее соболезнование родным, близким, и всем, кто знал его и любил.

«Виктор Секисов отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах», — говорится в соболезнованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU