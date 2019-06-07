В отдел конвоирования рязанского МВД срочно требуются сотрудники

СЕГОДНЯ 05:44 2019-06-07T05:44:18+03:00

Соискателей ожидает хорошая зарплата, длительные отпуска и путевки в санатории

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В отдельной роте охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Рязанской области открыты следующие вакансии: полицейский (водитель), полицейский (кинолог); полицейский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К несомненным плюсам работы действующие сотрудники относят:

- достойную зарплату;

- длительный отпуск;

- ежемесячную премию к окладу;

- представление всей семье путевок на санаторное лечение.

В отделе конвоирования рады приветствовать энергичных, целеустремленных, ответственных людей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих среднее общее, среднее специальное и высшее образование и прошедших службу в армии.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Рязань, ул. Новоселковская, стр.13 (поселок Мирный) и по телефонам: 8 (4912) 29-97-29, 29-99-88, 29-92-84.

А также в управление по работе с личным составом УМВД России по Рязанской области:

Рязань, ул. Введенская, 106 и по телефонам: (4912) 29-98-07, 29-97-64, 29-94-80, 39-13-29.

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ИСТОЧНИК KP.RU