2019-06-07T05:29:27+03:00
Общество

В Рязани изменилась схема движения маршрутки №41

Причина — ремонт теплотрассы на площади Свободы
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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В связи с капитальным ремонтом теплотрассы на площади Свободы до 19 июня изменится схема движения маршрутного такси №41, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.

Движение микроавтобусов №41 «улица Большая – МЖК «Кальное» - улица Забайкальская» на участке пути между остановками «площадь Ленина» и «площадь Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своему маршруту.

Кроме того, ограничено движение транспорта по площади Свободы в районе дома №2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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