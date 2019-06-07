В Рязани изменилась схема движения маршрутки №41

СЕГОДНЯ 05:29 2019-06-07T05:29:27+03:00

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В связи с капитальным ремонтом теплотрассы на площади Свободы до 19 июня изменится схема движения маршрутного такси №41, сообщает пресс-служба администрации Рязани со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.

Движение микроавтобусов №41 «улица Большая – МЖК «Кальное» - улица Забайкальская» на участке пути между остановками «площадь Ленина» и «площадь Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы в прямом и обратном направлении. На остальных участках по своему маршруту.

Кроме того, ограничено движение транспорта по площади Свободы в районе дома №2.

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Победитель нового конкурса на перевозки станет известен только в середине июля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU