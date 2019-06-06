Против рязанки, продававшей спиртное из квартиры, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 19:48 2019-06-06T19:48:07+03:00

52-летняя женщина во второй раз попалась на этом нарушении

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Полиция возбудила дело в отношении 52-летней рязанки, повторно пойманой на продаже спиртного. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщина продавала алкоголь по месту жительства на улице Поселковая в микрорайоне Строитель. Она уже получала административное наказание за то же самое, но продолжила заниматься незаконным бизнесом.

На этот раз против рязанского бутлейгера полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Женщине грозят исправительные работы на срок до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU