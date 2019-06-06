Момент жесткой аварии в Рязани на улице Горького зафиксировала камера видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-06T18:58:03+03:00

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В среду, 5 июня, в Рязани на пересечении улиц Горького и Новой около областной типографии произошло серьезное ДТП – столкнулись две иномарки. Светофор на перекрестке работал в ночном режиме – очередность проезда, соответственно, регулировалась дорожными знаками.

На записи видно, как один из автомобилей на полной скорости выезжает на перекресток со второстепенной дороги (ул. Новой). Происходит столкновение. Ролик опубликован на сайте YouTube на канале «Дороги Рязани».

Информации о пострадавших в этом ДТП пока нет.

ДТП Рязань. Перекресток ул. Горького - ул. Новая...

ИСТОЧНИК KP.RU