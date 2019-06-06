2019-06-06T18:02:15+03:00
Общество

Рязанская полиция проводит проверку по факту падения собаки из автомобиля на дорогу

Ранее соответствующий ролик был размещен в социальной сети «ВКонтакте»
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Кадр видеорегистратора.Кадр видеорегистратора.
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Утром в четверг, 6 июня, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичная Рязань» появился ролик, в котором собака выпадает (выпрыгивает) из автомобиля во время движения. После публикации видеозаписи в полиции начали проводить проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что инцидент произошел в Рязани в микрорайоне Песочня на улице Новоселов.

Отмети, что в ролике, который позже был удален, видно, что животное само прыгает на проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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