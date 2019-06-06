Кинотеатр «Люксор» приглашает на Ночь ужасных премьер

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-06T17:35:43+03:00

Два отличных фильма можно посмотреть всего за 300 рублей

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Ночь – самое подходящее время для просмотров ужасов… Любителей этого жанра в кинотеатре «Люксор» ждет сразу два хоррора: «Дитя тьмы» и «Обитель страха».

– Оба фильма выходят в прокат 6 июня, а уже 7 июня в рамках проекта «Ночь кино» их можно увидеть по специальной цене, – сообщили в «Люксоре».

Цена: 300 рублей за два фильма. Старт показа в 22:00.

Приобрести билеты можно в кассе кинотеатра «Люксор». Справки по телефонам 702-703 и 707-708.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU