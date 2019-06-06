Команда «Звезда» из Рязани представит регион в финале игры «Победа»

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-06T16:39:08+03:00

Он состоится в июле в подмосковном парке «Патриот»

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Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» прошел 5 июня на территории одной из воинских частей. Команды из девяти районов области и трех городов – Рязани, Скопина и Касимова – сражались за право представлять регион на Всероссийских соревнованиях. Об этом рассказала пресс-служба администрации областного центра.

Участники традиционно собирали и разбирали автомат, преодолевали участок «зараженной» местности в противогазах и полосу препятствий, метали «гранаты» и стреляли по мишеням. Не остались в стороне и военно-медицинская подготовка: юные военные спортсмены оказывали первую доврачебную помощь пострадавшим и транспортировали их в безопасный район.

Убедительную победу одержала команда «Альфа» ДЮЦ «Звезда» города Рязани. Именно она представит наш регион на Всероссийском этапе, который пройдет с 8 по 14 июля на территории парка «Патриот» Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU