2019-06-06T15:47:20+03:00
Происшествия

В Рязанской области задержали парня, пытавшегося продать 100 граммов «синтетики»

Наркотики молодой человек прятал в гараже в Новомичуринске
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
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В Новомичуринске полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в распространении «синтетики». На деятельность мужчины стражи правопорядка обратили внимание после того, как он разместил в интернете информацию о продаже двух небольших «закладок» с наркотиками.

Вскоре оперативники выяснили, что к распространению запрещенных веществ может быть причастен 27-летний местный житель. Во время обыска в гараже подозреваемого полицейские обнаружили упаковку с синтетическим наркотиком массой более 100 граммов.

- В специальном кофре из-под инструмента злоумышленник аккуратно разместил электронные весы, перчатки и упаковочный материал, подготовленный для распространения наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное распространение наркотиков… в крупном размере».

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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