В Рязанской области задержали парня, пытавшегося продать 100 граммов «синтетики»
В Новомичуринске полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в распространении «синтетики». На деятельность мужчины стражи правопорядка обратили внимание после того, как он разместил в интернете информацию о продаже двух небольших «закладок» с наркотиками.
Вскоре оперативники выяснили, что к распространению запрещенных веществ может быть причастен 27-летний местный житель. Во время обыска в гараже подозреваемого полицейские обнаружили упаковку с синтетическим наркотиком массой более 100 граммов.
- В специальном кофре из-под инструмента злоумышленник аккуратно разместил электронные весы, перчатки и упаковочный материал, подготовленный для распространения наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное распространение наркотиков… в крупном размере».
Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU