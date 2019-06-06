Депутаты Рязгордумы отменили решение по прямым выборам главы администрации

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-06T15:59:47+03:00

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Депутаты Рязанской гордумы на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике 6 июня отменили решение, принятое на заседании 22 мая. На нем был внесен проект изменений в Устав города по введению прямых выборов главы городской администрации и передачу всенародно избранному градоначальнику статуса главы муниципального образования. За отмену этого решения проголосовали шесть человек, четверо воздержались.

Прокуратура опротестовала проект прямых выборов. Сотрудники надзорного органа считают, что решение по проекту внесения изменений в Устав Рязани противоречит законодательству. Правовое управление Рязгордумы уже озвучивало эту точку зрения на предыдущем заседании, где принималось первоначальное решение

Член комитета Александр Чайка был председателем гордумы при двух вариантах. Он предположил, что те из депутатов, кто сейчас выступает за введение прямых выборов, в дальнейшем могут пожалеть об этом, ведь рычагов влияния на сити-менеджера не будет.

- Это политизированная мера, - заявил Чайка в интервью «Комсомолке». – В канун выборов в областную Думу каждая партия начинает заниматься самопиаром, привлечением избирателей на свою сторону такими «модными» инициативами. Что касается сити-менеджера: он должен профессионально разбираться в городском хозяйстве и системе ЖКХ, в алгоритмах работы социальной сферы. И, что немаловажно, эффективно работать с гордумой.

Депутат от КПРФ Алексей Захаров предложил выйти с законотворческой инициативой о внесении изменений в региональное законодательство. Изменения в случае их принятия вступят в силу только после окончания полномочий этой гордумы, и время на работу есть.

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Кривов заявил, что согласен с заключением прокуратуры. Его «старший товарищ», как называли члены комитета своих коллег в Облдуме, Сергей Пупков, заявлял ранее, что «это нормальный законотворческий процесс, и никаких сложностей я не вижу».

- Я считаю, что это предательство интересов своих избирателей и своей программы со стороны «Справедливой России». Ведь они ратовали и на региональном, и на муниципальном уровне о прямых выборах мэра. Об этом постоянно говорит лидер партии Сергей Миронов. И вдруг «справедливоросс» отзывает свое предложение. Надо было отложить законопроект на следующее заседание комитета, и взять время на его доработку, - так ситуацию прокомментировал член комитета, депутат от ЛДПР и зампред гордумы Дмитрий Панкин.

ИСТОЧНИК KP.RU