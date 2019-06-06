2019-06-06T15:59:47+03:00
Политика

Депутаты Рязгордумы отменили решение по прямым выборам главы администрации

Прокуратора вынесла протест – инициатива народных избранников противоречит региональному закону
Павел АВЕРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутаты Рязанской гордумы на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике 6 июня отменили решение, принятое на заседании 22 мая. На нем был внесен проект изменений в Устав города по введению прямых выборов главы городской администрации и передачу всенародно избранному градоначальнику статуса главы муниципального образования. За отмену этого решения проголосовали шесть человек, четверо воздержались.

Прокуратура опротестовала проект прямых выборов. Сотрудники надзорного органа считают, что решение по проекту внесения изменений в Устав Рязани противоречит законодательству. Правовое управление Рязгордумы уже озвучивало эту точку зрения на предыдущем заседании, где принималось первоначальное решение

Член комитета Александр Чайка был председателем гордумы при двух вариантах. Он предположил, что те из депутатов, кто сейчас выступает за введение прямых выборов, в дальнейшем могут пожалеть об этом, ведь рычагов влияния на сити-менеджера не будет.

- Это политизированная мера, - заявил Чайка в интервью «Комсомолке». – В канун выборов в областную Думу каждая партия начинает заниматься самопиаром, привлечением избирателей на свою сторону такими «модными» инициативами. Что касается сити-менеджера: он должен профессионально разбираться в городском хозяйстве и системе ЖКХ, в алгоритмах работы социальной сферы. И, что немаловажно, эффективно работать с гордумой.

Депутат от КПРФ Алексей Захаров предложил выйти с законотворческой инициативой о внесении изменений в региональное законодательство. Изменения в случае их принятия вступят в силу только после окончания полномочий этой гордумы, и время на работу есть.

Депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Кривов заявил, что согласен с заключением прокуратуры. Его «старший товарищ», как называли члены комитета своих коллег в Облдуме, Сергей Пупков, заявлял ранее, что «это нормальный законотворческий процесс, и никаких сложностей я не вижу».

- Я считаю, что это предательство интересов своих избирателей и своей программы со стороны «Справедливой России». Ведь они ратовали и на региональном, и на муниципальном уровне о прямых выборах мэра. Об этом постоянно говорит лидер партии Сергей Миронов. И вдруг «справедливоросс» отзывает свое предложение. Надо было отложить законопроект на следующее заседание комитета, и взять время на его доработку, - так ситуацию прокомментировал член комитета, депутат от ЛДПР и зампред гордумы Дмитрий Панкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Момент жесткой аварии в Рязани на улице Горького зафиксировала камера видеонаблюдения
Напавших на таксиста с ножом и вилкой рязанцев отдали под суд
Рязанская полиция проводит проверку по факту падения собаки из автомобиля на дорогу
Кинотеатр «Люксор» приглашает на Ночь ужасных премьер
Команда «Звезда» из Рязани представит регион в финале игры «Победа»
В Рязанской области задержали парня, пытавшегося продать 100 граммов «синтетики»
Более 20 селений Рязанского района останутся без газа
Рязанцев обезопасят от фальшивой молочной продукции
Три десятка улиц рязанского райцентра на несколько дней останутся без газа
Рязань на ПМЭФ презентовали как новогоднюю столицу России
Рязанская корова родила сразу четырех телят
МЧС предупредило рязанцев о наступающей жаре
В Рязанской области готовятся к чемпионату по мотокроссу
ЦИК РФ рекомендовал Рязанскому избиркому кандидатуру Алексея Просянникова
Только в одном поселении Скопинского района на борьбу с борщевиком выделили 140 тыс рублей
Рязанские власти отреагировали на пикет работников пластилиновой фабрики
Рязанские следователи проводят проверку по факту исчезновения в Касимове мужчины
Новую поликлинику Рязани посетили уже 2 тысячи человек
Чтобы на улице рязанского райцентра появилось освещение, прокуратуре пришлось обращаться в суд
В день рождения Пушкина пассажирам рязанского троллейбуса будут читать его стихи
С базы рязанского предприятия угнали грузовик «Урал»
На рязанской дороге столкнулись УАЗ и Renault Sandero
Налоговая взыскивает с рязанской автоколонны еще 1 миллион рублей
На следующей неделе электрички Москва-Рязань поменяют расписание
Против рязанки, незаконно получавшей пособие на ребенка, возбудили дело
Рязанца осудили за хранение дома взрывчатого вещества
Восемь улиц одного из микрорайонов Рязани останутся без газа