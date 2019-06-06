Более 20 селений Рязанского района останутся без газа

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-06T15:33:01+03:00

Газовщики продолжают вести в регионе ремонтные и профилактические работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В районе будут чистить газопровод от механических примесей

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В Рязанском районе пройдут массовые отключения газа, сообщаю власти муниципалитета. Газ отключат не только населению, но и предприятиям. Причина — ремонтные работы по очистке от механических примесей газопровода.

В связи с этим будет временно прекращена подача газа предприятиям и населению.

С 14 июля 08:00 до 22 июля 17:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:

- Поляны;

- Дубровичи;

- Мурмино;

- Алеканово;

- Агро-Пустынь;

- Заокское;

- Коростово;

- Шумашь;

- Долгинино;

- Варские;

- Красный Восход;

- Семкино;

- Казарь;

- Гнетово;

- коттеджный поселок Снегири;

- Заборье;

- Солотча;

- Приозерный;

- Полково;

- Ласково;

- Ласковский;

- Картаносово;

- Передельцы;

- Лопухи;

- Требухино;

- Деулино.

С 5 августа 08:00 до 10 августа 16:00 газа повторно не будет в следующих населенных пунктах:

- Поляны;

- Дубровичи;

- Мурмино;

- Алеканово;

- Агро-Пустынь;

- Заокское;

- Коростово;

- Шумашь;

- Долгинино;

- Варские;

- Красный Восход;

- Семкино;

- Казарь;

- Гнетово;

- КП Снегири.

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ИСТОЧНИК KP.RU