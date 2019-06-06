Более 20 селений Рязанского района останутся без газа
В Рязанском районе пройдут массовые отключения газа, сообщаю власти муниципалитета. Газ отключат не только населению, но и предприятиям. Причина — ремонтные работы по очистке от механических примесей газопровода.
В связи с этим будет временно прекращена подача газа предприятиям и населению.
С 14 июля 08:00 до 22 июля 17:00 газа не будет в следующих населенных пунктах:
- Поляны;
- Дубровичи;
- Мурмино;
- Алеканово;
- Агро-Пустынь;
- Заокское;
- Коростово;
- Шумашь;
- Долгинино;
- Варские;
- Красный Восход;
- Семкино;
- Казарь;
- Гнетово;
- коттеджный поселок Снегири;
- Заборье;
- Солотча;
- Приозерный;
- Полково;
- Ласково;
- Ласковский;
- Картаносово;
- Передельцы;
- Лопухи;
- Требухино;
- Деулино.
С 5 августа 08:00 до 10 августа 16:00 газа повторно не будет в следующих населенных пунктах:
- Поляны;
- Дубровичи;
- Мурмино;
- Алеканово;
- Агро-Пустынь;
- Заокское;
- Коростово;
- Шумашь;
- Долгинино;
- Варские;
- Красный Восход;
- Семкино;
- Казарь;
- Гнетово;
- КП Снегири.
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ИСТОЧНИК KP.RU