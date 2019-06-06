Три десятка улиц рязанского райцентра на несколько дней останутся без газа

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-06T14:31:05+03:00

Более 1 200 жителей Пронска на несколько дней останутся без газа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В зону отключения попадут более тысячи человек

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В поселке Пронске на несколько дней отключат газ на 30 улицах, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения — работы на газопроводе.

С 1 июля 08:00 до 4 июля 21:00 газа не будет по следующим адресам Пронска:

- ул. Юбилейная;

- пер. Дорожный;

- ул. Новая;

- ул. Скородня;

- пер. Мичурина;

- ул. Мичурина;

- проезд Заводской;

- ул. Заводская;

- ул. Есенина;

- пл. Новая;

- пер. Затинный;

- ул. Болотная;

- ул. Первомайская;

- пл. Горького;

- ул. Советская;

- ул. Коняева;

- ул. Нагорная;

- пер. Школьный;

- ул. Садовая;

- ул. Кирпичная;

- пер. Первомайский;

- ул. Набережная;

- ул. Инвалидная;

- ул. Ново-Стрелецкая;

- ул. Родниковская;

- ул. Подгорная;

- ул. Ново-Нагорная;

- ул. Почтовая;

- ул. Холмовая;

- Покровский проезд.

Всего в зону отключения попадут 1 280 жителей райцентра.

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ИСТОЧНИК KP.RU