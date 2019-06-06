Три десятка улиц рязанского райцентра на несколько дней останутся без газа
В поселке Пронске на несколько дней отключат газ на 30 улицах, сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Причина отключения — работы на газопроводе.
С 1 июля 08:00 до 4 июля 21:00 газа не будет по следующим адресам Пронска:
- ул. Юбилейная;
- пер. Дорожный;
- ул. Новая;
- ул. Скородня;
- пер. Мичурина;
- ул. Мичурина;
- проезд Заводской;
- ул. Заводская;
- ул. Есенина;
- пл. Новая;
- пер. Затинный;
- ул. Болотная;
- ул. Первомайская;
- пл. Горького;
- ул. Советская;
- ул. Коняева;
- ул. Нагорная;
- пер. Школьный;
- ул. Садовая;
- ул. Кирпичная;
- пер. Первомайский;
- ул. Набережная;
- ул. Инвалидная;
- ул. Ново-Стрелецкая;
- ул. Родниковская;
- ул. Подгорная;
- ул. Ново-Нагорная;
- ул. Почтовая;
- ул. Холмовая;
- Покровский проезд.
Всего в зону отключения попадут 1 280 жителей райцентра.
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ИСТОЧНИК KP.RU