Рязань на ПМЭФ презентовали как новогоднюю столицу России

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-06T14:27:49+03:00

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6 июня стартовал Петербургский международный экономический форум, в котором участвует и делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем Любимовым. На стенде региона представлены перспективные инвестиционные проекты, презентован туристический потенциал.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, отдельного внимания достойны макет Рязанского инновационно-технологического центра, карта инвестиционного потенциала региона, специально подготовленные буклеты о ключевых проектах, в том числе транспортно-логистическом комплексе «Сухой порт «Рязань», индустриальных парках «Рязанский» и «Пронский».

Что касается привлекательности для туристов, особый упор сделан на II Международный форум древних городов и Рязань как «Новогоднюю столицу России 2020». Напомним, чтобы областной центр соответствовал новому временному статусу, власти увеличили расходы бюджета по программам «Формирование современной городской среды» и «Развитие культуры и туризма» в сумме на 90 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU