МЧС предупредило рязанцев о наступающей жаре

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-06T14:04:30+03:00

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В четверг, 6 июня, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало метеопредупреждение. Днем 6, 7, 8 и 9 июня на территории Рязанской области ожидается жара. Максимальная температура воздуха в тени составит 30-32 градуса по Цельсию!

Сотрудники ведомства напоминают, что в жаркую погоду трава и лесная подстилка вспыхивают, как порох. Рязанцев и гостей региона просят воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, не бросать непотушенные спички и окурки.

ИСТОЧНИК KP.RU