В Рязанской области готовятся к чемпионату по мотокроссу
Чуть более недели осталось до начала первого этапа Чемпионата и Первенства ЦФО по мотокроссу среди молодежи, а также чемпионата и первенства ДОСААФ России, посвященного Герою Советского Союза маршалу Бирюзову. Соревнования пройдут 15 и 16 июня в Скопинском районе.
Как отметили районные власти, в настоящее время на территории, где пройдут соревнования, идут все необходимые работы по подготовке трассы.
Фото: администрация Скопинского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU