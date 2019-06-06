2019-06-06T13:44:16+03:00
Спорт

В Рязанской области готовятся к чемпионату по мотокроссу

В Скопинском районе рабочие готовят трассу к Первенству ЦФО
Яков РЫКОВ
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Мотокросс среди молодежи пройдет в Скопинском районе.Мотокросс среди молодежи пройдет в Скопинском районе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чуть более недели осталось до начала первого этапа Чемпионата и Первенства ЦФО по мотокроссу среди молодежи, а также чемпионата и первенства ДОСААФ России, посвященного Герою Советского Союза маршалу Бирюзову. Соревнования пройдут 15 и 16 июня в Скопинском районе.

Как отметили районные власти, в настоящее время на территории, где пройдут соревнования, идут все необходимые работы по подготовке трассы.

Фото: администрация Скопинского района.

Фото: администрация Скопинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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