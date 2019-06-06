Рязанские следователи проводят проверку по факту исчезновения в Касимове мужчины

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-06T12:37:59+03:00

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Касимовский межрайонный следственный комитет СК России по Рязанской области организовал доследственную проверку по факту исчезновения 63-летнего жителя поселка Елатьма Касимовского района Виталия Александровича Мамлычева.

Установлено, что мужчина 19 апреля этого года приехал из Елатьмы в Касимов – о дальнейшей его судьбе ничего не известно.

Его приметы: рост около 160 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые, носит бороду и усы, глаза серо-голубые. На верхней части спины имеется жировик диаметром пять сантиметров.

Был одет в черную куртку, черные брюки и черные ботинки.

Всех, кому что-нибудь известно о Виталии Александровиче просят позвонить в Касимовский МСО СКР по Рязанской области 8 (49131) 2-24-64 или по телефону 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU