Новую поликлинику Рязани посетили уже 2 тысячи человек
На базе Кардиологического диспансера в мае открылась региональная поликлиника, в которую уже обратились почти 2 тысячи рязанцев, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Решение создать здесь отдельную поликлинику приняли из-за наличия у многих пациентов диспансера сочетанной патологии – то есть сразу нескольких заболеваний. Это значит, что им нужна помощь не только кардиологов, но и ряда других узких специалистов. В итоге в штат ввели невролога, эндокринолога, пульмонолога и офтальмолога.
Для поликлиники закупили современное диагностическое оборудование, в том числе станцию суточного мониторирования ЭКГ, аппаратуру для УЗИ сердца, есть даже возможность компьютерной томографии.
Поликлиника рассчитана на 120 посещений в день и работает в две смены – с 8.00 до 20.00. Обращаться сюда могут жители и Рязани, и районов области.
– Направление на консультацию можно получить у своего лечащего врача, – уточнили в минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU