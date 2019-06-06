2019-06-06T11:48:43+03:00
Здоровье

Новую поликлинику Рязани посетили уже 2 тысячи человек

Чтобы попасть на прием к специалисту, нужно направление лечащего врача из своего медучреждения
Мария БЛИНОВА
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На базе Кардиологического диспансера в мае открылась региональная поликлиника, в которую уже обратились почти 2 тысячи рязанцев, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Решение создать здесь отдельную поликлинику приняли из-за наличия у многих пациентов диспансера сочетанной патологии – то есть сразу нескольких заболеваний. Это значит, что им нужна помощь не только кардиологов, но и ряда других узких специалистов. В итоге в штат ввели невролога, эндокринолога, пульмонолога и офтальмолога.

Для поликлиники закупили современное диагностическое оборудование, в том числе станцию суточного мониторирования ЭКГ, аппаратуру для УЗИ сердца, есть даже возможность компьютерной томографии.

Поликлиника рассчитана на 120 посещений в день и работает в две смены – с 8.00 до 20.00. Обращаться сюда могут жители и Рязани, и районов области.

– Направление на консультацию можно получить у своего лечащего врача, – уточнили в минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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