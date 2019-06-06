Чтобы на улице рязанского райцентра появилось освещение, прокуратуре пришлось обращаться в суд

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-06T11:47:59+03:00

Освещение и тротуары на улице должны появиться до 31 декабря 2020 года

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В прокуратуру Милославского района Рязанской области поступило коллективное обращение от жителей улицы Привокзальная рабочего поселка Милославское. Население обращало внимание на то, что вопреки требованиям на улице отсутствует освещение и тротуары для пешеходов. Никаких мер для решения проблему ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» не предпринимало, хотя отсутствие освещения и тротуаров несло реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

После прокурорской проверки в районный суд было направлено исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и обязать учреждение осветить улицу и сделать тротуар.

Суд полностью удовлетворил иск и обязал осветить дорогу и обустроить тротуары до 31 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU