Чтобы на улице рязанского райцентра появилось освещение, прокуратуре пришлось обращаться в суд
В прокуратуру Милославского района Рязанской области поступило коллективное обращение от жителей улицы Привокзальная рабочего поселка Милославское. Население обращало внимание на то, что вопреки требованиям на улице отсутствует освещение и тротуары для пешеходов. Никаких мер для решения проблему ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» не предпринимало, хотя отсутствие освещения и тротуаров несло реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.
После прокурорской проверки в районный суд было направлено исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и обязать учреждение осветить улицу и сделать тротуар.
Суд полностью удовлетворил иск и обязал осветить дорогу и обустроить тротуары до 31 декабря 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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