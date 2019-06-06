2019-06-06T11:15:30+03:00
Звезды

В день рождения Пушкина пассажирам рязанского троллейбуса будут читать его стихи

Насладиться прекрасным можно на маршруте №3
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: сайт vezdekultura.ruФото: сайт vezdekultura.ru
Изменить размер текста:

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, библиотека имени Горького и областной совет молодых библиотекарей организуют акцию «Пушкинский читающий троллейбус».

Машина, курсирующая на маршруте №3, на несколько часов превратится в музыкально-поэтическую площадку: молодые библиотекари, студенты и школьники будут рассказывать пассажирам о жизни и творчестве Александра Сергеевича, прочитают его самые знаменитые произведения и даже споют песни, написанные на стихи поэта.

Более того, будет работать «Свободный микрофон» и любой пассажир сможет принять участие в акции.

Кстати, проезд в троллейбусе в эти часы будет бесплатным.

Акция стартует с площади Ленина в 14.00 и завершится в 18.00.

Фото: сайт vezdekultura.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три десятка улиц рязанского райцентра на несколько дней останутся без газа
Рязань на ПМЭФ презентовали как новогоднюю столицу России
Рязанская корова родила сразу четырех телят
МЧС предупредило рязанцев о наступающей жаре
В Рязанской области готовятся к чемпионату по мотокроссу
ЦИК РФ рекомендовал Рязанскому избиркому кандидатуру Алексея Просянникова
Только в одном поселении Скопинского района на борьбу с борщевиком выделили 140 тыс рублей
Рязанские власти отреагировали на пикет работников пластилиновой фабрики
Рязанские следователи проводят проверку по факту исчезновения в Касимове мужчины
Новую поликлинику Рязани посетили уже 2 тысячи человек
Чтобы на улице рязанского райцентра появилось освещение, прокуратуре пришлось обращаться в суд
С базы рязанского предприятия угнали грузовик «Урал»
На рязанской дороге столкнулись УАЗ и Renault Sandero
Налоговая взыскивает с рязанской автоколонны еще 1 миллион рублей
На следующей неделе электрички Москва-Рязань поменяют расписание
Против рязанки, незаконно получавшей пособие на ребенка, возбудили дело
Рязанца осудили за хранение дома взрывчатого вещества
Восемь улиц одного из микрорайонов Рязани останутся без газа