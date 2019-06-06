В день рождения Пушкина пассажирам рязанского троллейбуса будут читать его стихи

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-06T11:15:30+03:00

Насладиться прекрасным можно на маршруте №3

Изменить размер текста: A A

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, библиотека имени Горького и областной совет молодых библиотекарей организуют акцию «Пушкинский читающий троллейбус».

Машина, курсирующая на маршруте №3, на несколько часов превратится в музыкально-поэтическую площадку: молодые библиотекари, студенты и школьники будут рассказывать пассажирам о жизни и творчестве Александра Сергеевича, прочитают его самые знаменитые произведения и даже споют песни, написанные на стихи поэта.

Более того, будет работать «Свободный микрофон» и любой пассажир сможет принять участие в акции.

Кстати, проезд в троллейбусе в эти часы будет бесплатным.

Акция стартует с площади Ленина в 14.00 и завершится в 18.00.

Фото: сайт vezdekultura.ru

ИСТОЧНИК KP.RU