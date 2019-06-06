2019-06-06T10:40:52+03:00
Происшествия

С базы рязанского предприятия угнали грузовик «Урал»

Сотрудник решил съездить в соседнее село за спиртным
Мария БЛИНОВА
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В деревне Малиновка Клепиковского района случилось ЧП – ночью с базы лесозаготовительного предприятия пропал грузовик «Урал», сообщает пресс-служба рязанской полиции. Вместе с машиной исчез и 36-летний работник, уже судимый за кражу и угон.

Объехав окрестности, полицейские нашли одинокий, брошенный «Урал» – он стоял недалеко от дороги, в 10 км от своей родной базы. На записях камер фиксации нарушений ПДД обнаружили и момент проезда грузовика вместе с водителем – им оказался тот самый 36-летний мужчина.

Прошерстив соседние деревни, угонщика нашли в одной из них. Мужчина отдыхал. Свой же поступок он объяснил необходимостью срочно съездить в соседнее село, чтобы докупить спиртное. А по пути обратно бросил машину и пешком дошел до ближайшей деревни.

Теперь, помимо угона, его будут судить за вождение в пьяном виде. Как выяснилось – и за это не впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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