На рязанской дороге столкнулись УАЗ и Renault Sandero
В среду, 5 июня, примерно в 15.40 на дороге Шилово – Погори в Шиловском районе произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 51-летний житель Путятинского района не справился с управлением автомобиля УАЗ и врезался во встречную иномарку Renault Sandero. Вторым автомобилем управлял 31-летний местный житель.
В ДТП водитель Renault получил травмы, ему оказывали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.
Всего за минувшие сутки в регионе произошло одно ДТП, в котором пострадал один человека. Также зарегистрировано 34 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны 13 нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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