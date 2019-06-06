На рязанской дороге столкнулись УАЗ и Renault Sandero

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-06T10:26:19+03:00

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В среду, 5 июня, примерно в 15.40 на дороге Шилово – Погори в Шиловском районе произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 51-летний житель Путятинского района не справился с управлением автомобиля УАЗ и врезался во встречную иномарку Renault Sandero. Вторым автомобилем управлял 31-летний местный житель.

В ДТП водитель Renault получил травмы, ему оказывали медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло одно ДТП, в котором пострадал один человека. Также зарегистрировано 34 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны 13 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU