2019-06-06T09:50:35+03:00
Общество

На следующей неделе электрички Москва-Рязань поменяют расписание

Изменения связаны с празднованием Дня России
Мария БЛИНОВА
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11 и 12 июня, накануне Дня России и непосредственно на сам праздник, электрички всех направлений Московской железной дороги изменят расписание, сообщает пресс-служба ЦППК.

Коснется это и Казанского направления, то есть электропоездов сообщением Казанский вокзал – станции Рязань-1 и Рязань-2.

График будет таков:

11 июня — расписание пятницы;

12 июня — расписание воскресенья.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЦППК.

Напомним, что 6,7 и 10 июня часть внутренних электричек Рязанской области из-за ремонта путей изменят расписание или перестанут курсировать вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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