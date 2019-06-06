Против рязанки, незаконно получавшей пособие на ребенка, возбудили дело

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-06T09:16:52+03:00

Она была ограничена в родительских правах, но в соцзащиту об этом не сообщила

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В Клепиковском районе женщина незаконно получала ежемесячное пособие по уходу за ребенком – около 6 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Когда матери назначалось пособие, сотрудники местного управления социальной защиты населения предупредили, что об изменении тех или иных обстоятельств им нужно сообщать в течение месяца. В апреле 2018 года получательница была ограничена в родительских правах, однако до последнего (по июль включительно) втихомолку продолжала получать деньги.

Часть 1 статьи 159.2 УК РФ предполагает наказание от штрафа до ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU